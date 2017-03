Donderdag, 23 Maart 2017

Liverpool en United strijden om Atlético-stopper

Besiktas wil Tolgay Arslan bij een bod van 8,5 miljoen euro laten gaan. Onder meer Galatasaray en diverse clubs uit Engeland zitten achter de middenvelder aan. (Aksam)

Antonio Conte heeft voor landgenoot Leonardo Bonucci een megasalaris klaarliggen bij Chelsa. Ook Manchester City ziet de komst van de Juventus-verdediger wel zitten. (Daily Star)

Manchester United en Liverpool vechten om de handtekening van José Giménez. De Uruguayaanse centrumverdediger is zijn basisplaats kwijt bij Atlético Madrid. (Daily Mirror) De Uruguayaanse centrumverdediger is zijn basisplaats kwijt bij Atlético Madrid.

Arsène Wenger krijgt weliswaar een nieuw tweejarig contract bij Arsenal, maar stopt daarna als manager. In ruil voor contractverlenging helpt hij mee aan zijn opvolging. (Daily Express)

Dat betekent niet dat Mesut Özil en Alexis Sánchez in Londen zullen blijven. Het duo zal verkocht worden, om van hun opbrengsten de renovatie van de huidige selectie te kunnen bekostigen. (Daily Express)