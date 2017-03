Hoofdrol voor Justin Kluivert bij nipte zege Oranje Onder-19

Oranje Onder-19 is de Eliteronde, waarin een ticket voor het aankomende EK op het spel staat, begonnen met een nipte zege op Finland. Twee minuten voor tijd keken de spelers van bondscoach Maarten Stekelenburg nog tegen een 0-0 gelijkspel aan, maar Juhani Pikkarainen werkte uiteindelijk een voorzet van Justin Kluivert achter zijn eigen doelman.

Ondanks de afwezigheid van Matthijs de Ligt kon de bondscoach door de aanwezigheid van Giovanni Troupée, Sherel Floranus, Rick van Drongelen en dus Kluivert toch beroep doen op een aantal bekende namen. Die spelers, die stuk voor stuk ervaring op hebben gedaan in de Eredivisie, hadden in de wedstrijd tegen het stugge Finland in eerste instantie echter moeite om het verschil te maken.

Het leek er dan ook lang op dat Oranje de beslissende kwalificatieronde met een domper zou beginnen, maar vlak voor tijd kwam toch te verlossing. Kluivert werd aan de linkerkant weggestuurd, waarna Pikkarainen zijn lage voorzet niet weg wist te werken. Nederland begint de tweede groepsfase, waarin alleen de eerste plaats recht geeft op deelname aan het EK in Georgië in juli, dus met een overwinning. Groepsgenoten Griekenland en Oekraïne treffen elkaar donderdagavond.