‘Dat gaat veranderen, Ronaldo en Messi worden ook ouder’

Het Spaanse voetbal zit de laatste jaren in de lift. De voorbije drie edities van de Champions League werden onderling verdeeld door Real Madrid en Barcelona, terwijl Sevilla driemaal op rij de beste was in de Europa League. Volgens Sir Alex Ferguson is het slechts een kwestie van tijd tot de hegemonie van de Spaanse clubs in Europa wordt doorbroken.

"Ik denk dat succes slechts cyclisch is", vertelt de voormalig manager van Manchester United aan ESPN. Ferguson verwijst naar het verleden. "In de jaren zeventig werd het voetbal gedomineerd door Ajax en Bayern München, in de jaren tachtig door Liverpool en in de jaren negentig door AC Milan. Vervolgens kende Engeland een goede periode met drie teams in de halve finale van de Champions League. We bereikten met United in vier jaar tijd zelfs driemaal de finale."

"Het lijdt geen twijfel dat het nu de Spaanse ploegen zijn die heersen", vervolgt Ferguson. "Op dit moment zijn zij de beste, maar ik ben ervan overtuigd dat dit zal veranderen. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi worden ouder", zegt de Schot over de sterspelers van respectievelijk Real Madrid en Barcelona. "Zullen ze in staat zijn hen te vervangen? Ik denk dat het momentum zal veranderen." In het lopende seizoen wisten Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid zich allen te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.