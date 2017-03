Benzema eist uitleg van Deschamps: ‘Ben een grote jongen’

Karim Benzema debuteerde in 2007 op negentienjarige leeftijd voor Frankrijk en maakte sindsdien 81 keer zijn opwachting voor Les Bleus. Zijn laatste interland dateert echter alweer van bijna anderhalf jaar geleden en dat steekt de aanvaller van Real Madrid, die sinds de affaire rond Mathieu Valbuena persona non grata is bij de Franse nationale ploeg.

"Het is een moeilijke situatie, zeker wanneer je voor een grote club als Real Madrid speelt. Bij Real spelen alleen maar internationals", vertelt Benzema aan RMC Sport. "Het valt me ook zwaar omdat ik van voetbal houd. Ik speel graag grote wedstrijden en het niveau van de nationale ploeg is erg hoog. Ik heb het altijd als een eer beschouwd om voor Frankrijk te spelen en het stelt me teleur als ik niet bij de selectie zit. Er zijn mensen die beweren dat ik niet van het Franse elftal houd, maar dat is niet het geval."

"Ik ben een grote jongen; als ik niet van de Franse ploeg hield, dan zou ik dat bondscoach Didier Deschamps gewoon vertellen", vervolgt de topspits, die graag de dialoog zou aangaan. "Ik ben een man en ik zou graag een uitleg krijgen. Ik wil weten waarom ik niet word geselecteerd. Ik wil op zijn minst met hem praten. Ik wil dat Deschamps me vertelt wat hij denkt. Tot die tijd maak ik mezelf wijs dat ik om voetbalredenen niet word geselecteerd.”