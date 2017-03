Koscielny wijst speler van concurrent aan: ‘Hij is de beste in de PL’

N'Golo Kanté is bezig aan een ijzersterk seizoen in dienst van Chelsea en in het rijtje van bewonderaars van de defensieve middenvelder heeft zich nu ook Laurent Koscielny aangesloten. De Franse centrumverdediger van Arsenal komt in aanloop naar het WK-kwalificatieduel van zaterdag met Luxemburg superlatieven tekort voor Kanté.

"Hij is op dit moment de beste speler in de Premier League", vertelt Koscielny op een persconferentie over zijn landgenoot, die afgelopen zomer door Chelsea weggeplukt werd bij Leicester City. Kanté kende volgens Koscielny een lastige eerste maand op Stamford Bridge. "Maar hij heeft enorm veel progressie geboekt sindsdien.”

"Als je een middenvelder hebt die zoveel ballen verovert als hij…", vervolgt Koscielny, die dit seizoen bij Arsenal doorgaans de aanvoerdersband draagt. "Hij kent zijn eigen kwaliteiten. Hij weet wat hij wel en niet kan. Hij jaagt de tegenstanders op en levert de bal vervolgens in bij de offensievere spelers." Kanté debuteerde in maart 2016 voor Frankrijk en maakte deel uit van de selectie die in eigen land de finale van het EK haalde.