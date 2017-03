Neymar doet oproep aan Barcelona: ‘Hij zou perfect bij ons passen’

Philippe Coutinho verlengde onlangs zijn contract bij Liverpool tot medio 2022, maar de Braziliaan zou nog altijd hoog op het verlanglijstje van Barcelona staan. Landgenoot Neymar ziet de middenvelder graag de overstap naar Camp Nou maken.

"Als ik een speler uit de Premier League mocht uitkiezen voor Barcelona, dan zou dat Coutinho zijn. Ik denk dat hij perfect bij ons zou passen", tekent de Daily Mail op uit de mond van Neymar. De vleugelaanvaller van Barcelona speelt in de nationale ploeg reeds samen met Coutinho, maar de kans op een hereniging aan de Spaanse kust lijkt niet bijster groot.

Coutinho geldt bij Liverpool als de spil in het elftal van Jürgen Klopp en verbond onlangs nog zijn toekomst aan de club. De 24-jarige technicus is sinds januari 2013 actief op Anfield en speelde eerder voor Vasco da Gama, Internazionale en Espanyol. In 129 competitiewedstrijden voor Liverpool was hij goed voor 27 doelpunten.