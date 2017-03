De Ligt koos voor weg der geleidelijkheid: ‘Ajax-talenten zijn erg gewild’

De ontwikkeling van Matthijs de Ligt is de laatste weken in een stroomversnelling geraakt. De zeventienjarige centrumverdediger speelde negentig mintuten in vier van de laatste vijf wedstrijden van Ajax en mocht zich deze week bovendien voor de eerste keer melden bij het Nederlands elftal. De Ligt erkent bewust voor de weg der geleidelijkheid gekozen te hebben.

De stopper belandde op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax en werd sindsdien regelmatig benaderd door grote clubs uit het buitenland. "Zo rond je 15de, 16de, voordat je je eerste contract tekent, zijn talenten bij Ajax altijd erg gewild", laat De Ligt weten aan Goal. "Maar ik heb met mijn vader en zaakwaarnemer afgesproken dat ik wil doorbreken bij Ajax."

De Ligt groeide op onder de rook van Amsterdam. "Ik was vroeger al vaak in het stadion te vinden", vertelt de mandekker, die zich spiegelt aan voormalig topverdediger Jaap Stam, die in het seizoen 2006/07 de clubkleuren van Ajax verdedigde. "Niet dat ik vind dat ik qua spel op hem lijk, maar hij heeft mij wel geïnspireerd. De manier waarop hij tegenstanders angst inboezemde vond ik heel erg mooi.”