‘Barkley zou een geweldige aankoop zijn voor Spurs, de fans zullen smullen’

Het huwelijk tussen Ross Barkley en Everton dreigt na twaalf jaar op de klippen te lopen. De middenvelder, die op elfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de club belandde, heeft zijn in 2018 aflopende contract nog altijd niet verlengd en lijkt dus voor een zomers vertrek te staan. Volgens Harry Redknapp doet zijn voormalig club Tottenham Hotspur er goed aan bij Everton te informeren naar Barkley.

"Barkley zou een geweldige aankoop zijn voor Tottenham. De fans zullen ervan smullen", voorspelt de ex-manager van the Spurs in gesprek met talkSPORT. "Everton moet er alles aan doen om Barkley te behouden. Het zou een groot probleem opleveren als ze zowel Lukaku als Barkley moeten verkopen, maar het zou een geweldige transfer zijn voor Tottenham", aldus Redknapp.

Barkley, inmiddels 23, maakte medio 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van Everton, dat de dynamische middenvelder in het daaropvolgende seizoen op huurbasis stalde bij Sheffield Wednesday en Leeds United. In het seizoen 2013/2014 brak Barkley definitief door bij the Toffees, hetgeen hem in september 2013 zijn eerste interland voor de Engelse nationale ploeg opleverde. Deze jaargang is hij een vaste waarde onder Ronald Koeman.