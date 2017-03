Van Marwijk hard op weg naar WK in Rusland; China houdt hoop

Bert van Marwijk heeft uitstekende zaken gedaan in de derde ronde van de kwalificatiereeks voor het WK in Rusalnd. Zijn Saudi-Arabië was donderdagmiddag met 0-3 te sterk voor Thailand en gaat nu met dertien punten aan kop in Groep B. Saudi-Arabië, dat drie punten méér heeft dan Australië en Japan, heeft nog vier wedstrijden te spelen en als men uiteindelijk bij de eerste twee eindigt, plaatsen De Zonen van de Woestijn zich voor de eindronde.

Thailand - Saudi-Arabië 0-3

Topscorer Mohammed Al-Sahlawi van Al-Nasr opende de score na een mooi balletje van Nawar Al-Abed en daar bleef het voor de rest van de eerste helft ook bij. Na een uur spelen had Saudi-Arabië na een overtreding op Taisir Al-Jassim een strafschop moeten krijgen, maar de arbiter liet doorspelen. Thailand kwam naarmate het duel vorderde oprukken, maar kreeg in de laatste acht minuten nog twee treffers om de oren. Middenvelder Tanaboon Kesarat maakte een eigen treffer en linksback Salman Al-Muwashar bepaalde de uitslag op 0-3.



De spelers van Zuid-Korea kijken toe hoe de kopbal van Yu Dabao erin vliegt.

China - Zuid-Korea 1-0

Vrijwel niemand in China houdt er nog rekening mee dat de nationale ploeg zich kan plaatsen voor het eindtoernooi, maar de nummer 86 van de wereld is door een 1-0 zege op Zuid-Korea nog niet kansloos. De enige treffer werd gemaakt door Yu Dabao, die de bal na een hoekschop van Yongpo Wang wist binnen te koppen. Xu Wi had er na de pauze 2-0 van kunnen maken, maar stuitte op de doelman. Aan de andere kant Ji Dong-Won een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar doelman Zhang Cheng had een uitstekende redding in huis. China boekte daardoor zijn eerste zege op Zuid-Korea sinds 1978.