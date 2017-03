FC Groningen hakt knoop door over toekomst van Maduro

FC Groningen neemt in de zomer afscheid van Hedwiges Maduro en Desevio Payne, zo heeft de club via de officiële kanalen bekendgemaakt. De middenvelder en de rechterverdediger beschikken allebei over een aflopend contract in het Noordlease Stadion.

Het vertrek van Maduro zat er al een tijdje aan te komen, want de 32-jarige verdediger annex middenvelder kreeg in de winterstop al te horen dat hij transfervrij weg mocht. Hij claimde toen in de belangstelling te staan van clubs uit Spanje, maar het kwam niet tot een transfer en dus zal Maduro het seizoen afmaken bij De Trots van het Noorden.

Maduro, achttienvoudig international van het Nederlands elftal, speelde 41 wedstrijden in het eerste elftal en daarin kwam hij tot drie doelpunten en twee assists. De elf jaar jongere Payne, geboren in de Verenigde Staten, kwam tot dusverre tot zeventien duels voor Groningen. De optie in het contract van Ajdin Hrustic wordt overigens wel gelicht en de directie gaat verder nog in gesprek met Jason Davidson en Tom Hiariej.