Feyenoord bindt jonge aanvaller: ‘Wil mezelf de komende jaren waarmaken’

Cheick Touré heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend, zo meldt de club op zijn website. De zestienjarige aanvaller heeft zich tot 2020 aan de Rotterdammers verbonden. Touré kwam in 2013 over van FC Dordrecht en is momenteel aanvoerder van Feyenoord Onder-17.

“Ik wil graag belangrijk zijn voor mijn team. Tot nu toe heb ik bij Feyenoord elk jaar een prijs gewonnen en dat wil ik natuurlijk zo lang mogelijk volhouden. Je moet willen winnen, de beste willen zijn”, zegt Touré op de website van Feyenoord. “Ik ben heel blij met dit contract en wil mezelf de komende jaren waarmaken, met als uiteindelijke doel natuurlijk De Kuip halen.”

Volgens technisch directeur Martin van Geel heeft Touré veel potentie. “Cheick is voor iemand van zijn leeftijd al erg volwassen. Een jongen met persoonlijkheid, die graag het voortouw neemt en bovendien op meerdere posities in de aanval uit de voeten kan”, zegt Van Geel. “Hij ontwikkelt zich erg goed en zal komend seizoen in principe uitkomen in Onder 19. Dit contract is voor Cheick een stimulans om deze ontwikkeling door te zetten.”