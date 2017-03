‘Lestienne in de problemen: selectie dringt aan op verbanning’

Maxime Lestienne maakte in juli voor tien miljoen euro de overstap van Al-Arabi naar Rubin Kazan, maar hij heeft nog maar weinig indruk kunnen maken in Rusland. De aanvaller kwam in tien wedstrijden tot slechts één doelpunt en staat er volgens Sport Business Online niet goed op bij een aantal ploeggenoten.

Rubin verloor zaterdag met 1-0 van FK Ural en de 24-jarige Lestienne kwam in dat duel 21 minuten in actie, maar kon geen potten breken. Een aantal spelers, onder wie de oudgedienden Sergei Ryzhikov, Oleg Kuzmin en Gökdeniz Karadeniz, zouden hun onvrede over Lestienne inmiddels bij de technische staf kenbaar hebben gemaakt. Zij zouden trainer Javi Gracía hebben gevraagd of Lestienne samen met middenvelder Alex Song teruggezet kan worden naar de beloften.

De selectie is ontevreden over de (gebrekkige) inzet van Lestienne en Song en ook over Yann M’Vila is men ontevreden. Zo zou de Fransman eens dronken op de training zijn verschenen, maar omdat hij tijdens die sessies en in de wedstrijden wél zijn best doet, zou hij verder worden ontzien. Gracía zou enkele pittige discussies met de selectieleden hebben gevoerd en heeft Lestienne en Song uiteindelijk een laatste waarschuwing gegeven. Als zij hun leven niet beteren, zullen zij alsnog naar het tweede elftal worden geplaatst.

Verdediger Kuzmin wil tegenover Championat niet bevestigen dat onder anderen hij op de verbanning van Lestienne en Song heeft aangedrongen: “Er is niets gebeurd, er is gewoon een normale vergadering plaatsgevonden. Die meetings zijn heel gebruikelijk wanneer de resultaten tegenvallen. Of wij hebben gevraagd of Lestienne en Song uit de selectie kunnen worden gezet? Geen commentaar”, besluit de rechtsback. Rubin, dat negende staat in de Premjer Liga, speelt volgende week zondag tegen Zenit Sint-Petersburg.