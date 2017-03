Twente laat jonge spits gaan: ‘Ik hoop dat ik het net als Janssen kan doen’

FC Twente en Ruben de Jager gaan komende zomer uit elkaar. De club heeft besloten om de twintigjarige spits geen nieuw contract aan te bieden, waardoor hij aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt uit de Grolsch Veste. De geboren Zeeuw hoopt nu dat zijn loopbaan dezelfde wending kan nemen als die van Vincent Janssen.

Janssen vertrok namelijk van Feyenoord naar Almere City, waarna hij via AZ bij Tottenham Hotspur en Oranje terechtkwam. “De afgelopen jaren heb ik laten zien dat ik veel kan scoren. Ik hoop dat ik het net als Vincent Janssen kan doen. Hij ging van Feyenoord naar Almere City en kijk waar hij nu staat”, zegt De Jager tegenover PZC. “Kijk, ik snap ook wel dat Feyenoord, Ajax of PSV niet bij mij aankloppen.”

“Maar ik wil na de zomer wel graag vlammen bij een andere club. En daarna kan ik hopelijk weer een stapje hogerop zetten”, vervolgt de spits, die dit seizoen voor Jong Twente in de Tweede Divisie zeven keer scoorde. “Ik ben echt aan een andere uitdaging toe, qua spelers, qua omgeving. De kans is groot dat er deze zomer weer een nieuwe spits bij komt bij Twente. Weet je wat het is? Als er dan één wordt doorgeschoven, zit ik straks op de bank bij de beloften. Dat is niet goed voor me.”