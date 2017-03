Wijnaldum vaste waarde in Liverpool: ‘Maar ik ben nog dezelfde speler’

Sinds afgelopen zomer is Georgino Wijnaldum speler van Liverpool. Op Anfield is de middenvelder uitgeroeid tot vaste waarde in het elftal van trainer Jürgen Klopp. Toch betekent het volgens de geboren Rotterdammer niet dat hij zich bij het Nederlands elftal daardoor anders gedraagt.

“Liverpool, dat klinkt anders voor de mensen. Dat heb ik wel gemerkt”, zegt Wijnaldum in gesprek met de NOS. “Maar ik ben nog dezelfde speler. Natuurlijk heb ik wel stappen gemaakt, maar het is niet zo dat ik hier binnenkom met de gedachte dat ik gestegen ben in de hiërarchie. Daar denk ik ook niet eens aan. Ik ben hier om succes te boeken met het team.”

De kans is groot dat Wijnaldum komende zaterdag in de basis speelt, als Oranje het opneemt tegen Bulgarije. Om uitzicht te houden op plaatsing voor het WK, moet er in Sofia gewonnen worden. “Daarbij is er geen ruimte voor ego's. We moeten winnen van Bulgarije, er zijn geen excuses. Het WK halen, dat is het belangrijkste.”