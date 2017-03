De Jong wacht op belletje: ‘Ik heb nooit voor Oranje bedankt’

Nigel de Jong kwam in maart 2015 voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal. De middenvelder deed toen ruim een uur mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (1-1) en kwam daardoor op 82 interlands te staan. Dat moeten er meer worden, zo vindt De Jong zelf.

“Nu ben ik weer in Europa en ik ben onderhand ook al 32 jaar. Er komt een nieuwe generatie aan, maar ik doe zeker niet onder voor de generatie die nu speelt. Uiteindelijk is het aan de bondscoach om een beslissing te maken”, aldus De Jong in het programma Tiki Taka Touzani.

“Ik sta er open voor, heb nooit bedankt voor Oranje en zal dat ook nooit doen. Het enige dat ik kan doen is lekker voetballen en presteren”, besluit De Jong, die één interlanddoelpunt maakte. In dienst van Galatasaray staat hij overigens op één treffer in 21 optredens.