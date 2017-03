City-huurling: ‘NAC kun je in Engeland het best vergelijken met Crystal Palace’

Door een samenwerkingsverband kan NAC Breda meerdere talenten van Manchester City huren. Manu Garcia is een van die spelers en hij blijkt een schot in de roos. Wekelijks laat de Spaanse jeugdinternational zien dat hij eigenlijk te goed is voor de Jupiler League. Desondanks staat hij welwillend tegenover een langer verblijf in het Rat Verlegh Stadion.

Waar de meeste van alle City-huurlingen tegenvallen in Breda, is de Spanjaard wekelijks een van de uitblinkers in de ploeg van trainer Stijn Vreven. “Ik heb geen haast, ben pas negentien jaar”, legt hij uit in BN/DeStem. “Dus ja, een jaar langer bij NAC is een optie vooro mij. Waarom niet? Ik heb alle tijd van de wereld.”

Garcia heeft een goede klik met de fans van NAC. “Het publiek is hier anders, het duwt je naar voren. Voor mij in ieder geval wel. 15.000 mensen in de eerste divisie, mooi toch? Zeker bij avondwedstrijden heeft het iets magisch. Dat compenseert de uitwedstrijden in bijna lege stadions. NAC kun je in Engeland het best vergelijken met Crystal Palace, vind ik. Selhurst Park is niet heel groot, maar het is heel compact en de fans maken ontzettend veel geluid.”