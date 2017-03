Gudelj trapt na: ‘Ik was schuldig aan de situatie, maar Ajax nog veel meer’

Nemanja Gudelj verruilde Ajax afgelopen winter voor het Chinese Tianjin Teda. De middenvelder was zijn basisplaats in Amsterdam verloren en lag in de clinch met trainer Peter Bosz. Volgens Gudelj is de club schuldig aan het feit dat de situatie uiteindelijk zo geëscaleerd is.

“Ik was schuldig aan de situatie, maar Ajax nog veel meer. Begrijp me niet verkeerd, ik wens Ajax het beste. Het kampioenschap, en ze staan in de kwartfinales van de Europa League”, zegt Gudelj in gesprek met Alo!. “Peter Bosz was gewoon niet eerlijk tegen mij en daarom ging ik weg. Voor mij was het eigenlijk meteen een uitgemaakte zaak, ik wilde me op mooie dingen focussen.”

Overigens had Gudelj ook in Europa kunnen blijven. “Er waren aanbiedingen van Europese clubs, maar het aanbod uit China kon ik niet weigeren. Ik ben blij met de stap naar China. Alles is tot in de puntjes geregeld en het voetbal is ook van een goed niveau. Iedere wedstrijd speel ik tegen drie of vier topspelers. Tien jaar geleden lag de Chinese competitie nog mijlenver achter de Europese competities, maar dat is veranderd.”