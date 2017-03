‘Er is maar een team dat zaterdag iets te verliezen heeft en dat zijn wij niet’

In Nederland kent men Nikolay Mihaylov nog van zijn tijd als doelman van FC Twente. Sindsdien is er niet al teveel meer vernomen van de Bulgaarse goalie, die geruisloos naar Hellas Verona vertrok. Komende zaterdag zou hij in de wedstrijd tegen Oranje zomaar het doel van de Bulgaren kunnen verdedigen.

Mihaylov vertrok bij FC Twente om een stap hogerop te maken. Uiteindelijk viel zijn keuze op Hellas Verona. In Italië kwam hij echter niet aan de bak en raakte langdurig geblesseerd. Mersin Idman Yurdi bleek de volgende bestemming van de Bulgaar. “Na mijn eerste seizoen in Turkije had ik nog geld tegoed. Iedereen weet dat betalen in Turkije niet snel gaat. Ik keerde terug en kreeg de belofte dat ik zou gaan spelen. Voor mij was het belangrijk om weer wedstrijdritme op te doen. Deze zomer ben ik transfervrij en dan zien we wel wat er gaat gebeuren”, aldus Mihaylov tegenover de NOS.

De doelman had ook de mogelijkheid om terug te keren in Nederland. “Ik heb een paar aanbiedingen gehad van Nederlandse clubs, maar financieel was dat niet aantrekkelijk in vergelijking met Turkije. Ik denk nog vaak terug aan mijn tijd bij Twente. Ik maakte deel uit van het beste team uit de clubhistorie. Daar ben ik trots op”, stelt Mihaylov, die het zaterdag met Bulgarije opneemt tegen Nederland. “De kwaliteit is de laatste tien jaar hard achteruitgegaan. Incidenteel boeken we een succesje, maar we kunnen ook zo verliezen van Luxemburg. Het is duidelijk dat Nederland niet meer zo sterk is als een paar jaar geleden. Toch zijn zij voor mij favoriet. Er is maar een team dat zaterdag iets te verliezen heeft en dat zijn wij niet.”