Hoedt weigerde in te vallen: ‘Kwam daarna twee maanden niet aan de bak’

Wesley Hoedt kreeg veel kritiek te verwerken toen hij anderhalf jaar geleden op jonge leeftijd de overstap maakte van AZ naar Lazio. Hij zou immers niet de eerste speler zijn die het niet zou redden in het buitenland. Maar de verdediger verraste iedereen en mag zich basisspeler noemen in Rome. Deze interlandperiode ziet Hoedt voor het eerst bij Oranje en mag hij hopen op zijn debuut.

"Ik heb het destijds inderdaad allemaal gelezen en gehoord", zegt Hoedt in het Algemeen Dagblad. "Ik had helemaal niets te zoeken bij Lazio. Het was natuurlijk ook een forse stap na slechts twaalf duels in de Eredivisie. Maar Lazio, met destijds nog trainer Stefano Pioli, had een duidelijk plan voor me uitgestippeld. Ze vertelden dat ze de potentie in mij zagen. Ik durfde de stap aan en het is goed uitgepakt, denk ik.”

Hoedt vond het zelf misschien ook nog wel wat vroeg voor een buitenlandse cub. Maar hij wilde weg en de Nederlandse top drie stond niet om hem te springen. "Toen ik transfervrij was bij AZ, stonden Ajax, Feyenoord en PSV niet op de stoep. Maar met alle respect voor de Eredivisie: de Serie A is er niet mee te vergelijken."

Hoedt erkent dat het met vallen en opstaan is gegaan. De verdediger heeft het hart op de tong en daardoor liep hij tegen de lamp. “Dat ik bij de trainer aanklopte omdat ik vond dat ik goed trainde, maar geen kans kreeg. Of die keer bij Napoli dat ik drie minuten voor tijd moest invallen, maar dat ik aangaf dat ik me niet lekker voelde. Dat betekende dat ik ruim twee maanden niet aan de bak kwam. Een straf? Zo werkt dat gewoon in Italië.”