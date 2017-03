‘Als je ziet dat Nicolai Jörgensen het goed doet, is het makkelijker accepteren’

Michiel Kramer moet het dit seizoen bij Feyenoord stellen met een reserverol achter Nicolai Jörgensen. Daar heeft de spits het moeilijk mee en hij hoopt in de laatste wedstrijden nog belangrijk te kunnen zijn voor de Rotterdammers. Woensdag nam Kramer in het met 2-0 gewonnen oefenduel tegen FC Dordrecht beide doelpunten voor zijn rekening.

“Het is altijd fijn om in De Kuip te spelen en om in De Kuip te scoren. Alleen ik kijk er wel iets anders tegenaan dan de jonge jongens”, zegt Kramer in gesprek met RTV Rijnmond. “Het was voor mij belangrijk om deze wedstrijd goed door te komen, niet geblesseerd te raken. Op naar volgende week, want dan hebben we gewoon iedereen nodig. Daar doe je het uiteindelijk wel voor, want je wil van waarde zijn.”

“Nu komen er nog zeven leuke potjes aan, dus genoeg mogelijkheden om van waarde te zijn”, vervolgt de reservespits van Feyenoord. “Ik denk dat ik nog steeds van waarde kan zijn voor deze ploeg en deze club. Niet spelen is altijd lastig. Als je ziet dat Nicolai Jörgensen het goed doet, is het makkelijker accepteren. Maar het zit altijd in me dat ik er moeite mee heb als ik niet speel. Mocht er iets gebeuren, ben ik er klaar voor. Is Nicolai fit, dan is hij fit.”