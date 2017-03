Sneijder: ‘Ik waardeer het ook enorm dat hij naar me toe is gekomen’

Bondscoach Danny Blind bracht de afgelopen weken een bezoek aan sleutelspelers van het Nederlands elftal, dus ook aan Wesley Sneijder. In Istanbul spraken de twee over de gang van zaken binnen Oranje. Hoewel de ex-speler van onder meer Real Madrid en Internazionale niet meer de speler is als vijf jaar geleden, denkt hij nog altijd belangrijk te kunnen zijn voor Nederland.

“Nee, ik heb totaal niet in de piepzak gezeten dat hij me niet meer zou oproepen”, zegt de 32-jarige middenvelder van Galatasaray in gesprek met De Telegraaf. “Wat er is besproken? Het was niet voor niets een gesprek onder vier ogen, dus met dingen die niet naar buiten moeten.”

“Maar we waren vier maanden niet bij elkaar geweest, dus dan bespreek je dingen met elkaar”, vervolgt Sneijder. “Ik ken Danny Blind al heel lang en het ging niet alleen over voetbal. Die band hebben wij, zoals hij die ook met Arjen Robben heeft. Ik waardeer het ook enorm dat hij naar me toe is gekomen.”