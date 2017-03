‘Zo’n speler als Nouri bij Ajax, was in mijn tijd al lang basisspeler geweest'

De Eredivisie is de aansluiting met de absolute top al lang en breed verloren. Ook de nationale ploeg staat er niet best voor en er wordt dan ook gesproken over veranderingen die nodig zouden zijn om weer terug te komen tot de wereldtop. Rafael van der Vaart is van mening dat er niets veranderd moet worden. De middenvelder van FC Midtjylland ziet dat het type voetballer dat hij is aan het uitsterven is. “Nu moet iedereen opeens een type-Pogba zijn”, klinkt het.

Van der Vaart moest het altijd hebben van de hakballetjes, steekpassjes en mooie aanvallende acties. Voetballers zoals hij ziet hij steeds minder terug op de internationale velden. “En dat vind ik eeuwig zonde. Ik hoop en denk dat het wel weer terugkomt”, legt hij uit in De Telegraaf. “Ze worden allemaal naar het krachthonk gestuurd. Hier ook. Er wordt harder geklapt voor een sliding dan voor een steekbal. Natuurlijk, bikkelen hoort erbij. Maar deze omslag is voor mij geen reden om mijn spel te veranderen, puur omdat een of andere knakworst zegt wat ik moet doen.”

De 109-voudig international ziet graag meer voetballers als David Silva (Manchester City) en Mesut Özil (Arsenal). “Zo’n speler als Nouri bij Ajax, die was in mijn tijd al lang basisspeler geweest” stelt Van der Vaart. “Al ben ik dan wel blij dat iemand als Hakim Ziyech bij Ajax speelt. Ik ben ervan overtuigd dat hij de reden is dat Ajax nog in de race is voor het kampioenschap. De mensen komen naar het stadion voor zo’n speler. Ik hoef niet naar balletjes breed te kijken. Dan blijf ik liever thuis.”

“Je hoort nu vaak dat we in Nederland alles moeten veranderen. Dan zeg ik: nee, absoluut niet! Wij zijn groot geworden door spelers als Sneijder, Van Persie, Robben en mij op te leiden. Dat komt wel weer”, vervolgt de ex-Ajacied. “Dat hoort bij Nederland. Je ziet het direct als iemand uit Nederland komt. Hoe wij een bal aannemen, daar hebben ze hier in Denemarken een minuut voor nodig. Je moet je er niet in vergissen hoeveel dat waard is. Ik ben er trots op dat ik zo ben opgeleid.”