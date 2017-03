Ceferin wil kloof verkleinen: ‘Niet bang zijn om de regels te veranderen’

De kloof tussen de rijke en arme clubs in Europa wordt ieder seizoen groter. De topclubs uit de vijf grootste competities nemen steeds meer afstand van topclubs uit de mindere competities. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil zich er hard voor maken om juist die kloof te verkleinen. “Wij zijn er niet om alleen de belangen van de elite te behartigen”, klinkt het.

Tijdens een congres in Lissabon liet Ceferin weten dat er binnen de Europese voetbalbond verschillende ideeën zijn om het gat tussen arm en rijk te verkleinen. Plannen zoals nieuwe transferregels, kleinere selecties en ‘luxe-belasting’ werden besproken. "Er is sprake van een uitzonderlijke concentratie van topspelers bij slechts een klein aantal clubs", zei Ceferin, geciteerd door de NOS.

De Sloveense bestuurder ziet dat Europese topclubs als Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City en Bayern München jonge talenten aan zich binden, om ze vervolgens weer te verhuren. "Dat is niet in het belang van de internationale competities”, vervolgt Ceferin. "We moeten ons afvragen of de manier waarop de transfermarkt momenteel functioneert nog wel goed is. Zo niet, dan moeten we niet bang zijn om in te grijpen en de regels te veranderen.”

Intussen wordt de kloof tussen de topcompetities en de kleinere competities groter. Vanaf het seizoen 2018/19 mogen Engeland, Spanje, Duitsland en Italië allemaal vier clubs inschrijven voor de Champions League. Daarmee is de helft aan beschikbare toegangsbewijzen al vergeven.