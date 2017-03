Dost: ‘Zonde als ik na een jaar weer vertrek, maar je weet het nooit’

Bas Dost debuteerde in 2007 in het betaald voetbal namens FC Emmen en belandde via Heracles Almelo en sc Heerenveen in 2012 bij VfL Wolfsburg. Afgelopen zomer opteerde de centrumspits voor een transfer naar Sporting Portugal en die keus bleek een schot in de roos voor Dost, die dit seizoen in 23 competitiewedstrijden al goed was voor 24 doelpunten.

"Ik weet niet of het de beste keus van mijn leven is geweest, maar wel een goede. Ik had vier jaar in Duitsland gespeeld, dus ik vond het tijd voor iets nieuws", vertelt Dost woensdag aan de NOS. "Ik moest wel wennen aan het leven in Portugal. In Nederland en Duitsland is het bij een training altijd stipt op tijd beginnen, maar in Portugal is het normaal als je een kwartier na aanvang nog in de kleedkamer zit."

De doelpuntenproductie van Bost kent geen rem sinds zijn overstap naar Sporting. "In de Bundesliga weet je dat je ook tegen de nummer zestien een moeilijke middag krijgt. Dat is in Portugal wel anders", erkent de Oranje-international. Dost zegt gelukkig te zijn in Portugal. "Ik heb daar net een huis gekocht en het is er gigantisch mooi weer. Ik probeer bovendien de taal te leren. Dus het zou zonde zijn als ik na een jaar weer vertrek. Maar je weet het nooit", besluit de 27-jarige midvoor.