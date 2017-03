‘Prinz Poldi’ neemt afscheid in stijl met ‘wundertor’ tegen Engeland

Lukas Podolski heeft woensdagavond in stijl een punt gezet achter zijn imposante interlandloopbaan. De 31-jarige aanvaller nam in het vriendschappelijke duel van Duitsland met Engeland het enige doelpunt van de avond voor zijn rekening. Podolski maakte in 2004 zijn interlanddebuut en was jarenlang een vaste waarde in de selectie van Die Mannschaft, waarmee hij in 2014 in Brazilië wereldkampioen werd. In 130 interlands voor de nationale ploeg was hij uiteindelijk goed voor 49 doelpunten.

Het oefenduel in het Signal Iduna Park stond voornamelijk in het teken van de laatste interland van Prinz Poldi, maar de Engelsen wensten niet zonder meer mee te werken aan diens afscheidsfeestje. Nieuwbakken bondscoach Gareth Southgate opteerde voor een vijfmansdefensie en zag zijn elftal eenvoudig op de been blijven tegen de wereldkampioen. Duitsland maakte een povere indruk en kwam na een half uur spelen goed weg toen een poging van Adam Lallana het aluminium teisterde.

Even later kreeg ook Dele Alli een goede mogelijkheid om de score te openen, maar de middenvelder van Tottenham Hotspur faalde oog in oog met Marc-André ter Stegen. De thuisploeg stelde daar behoudens een aantal afzwaaiers van Podolski weinig tegenover in de eerste helft. Na de onderbreking plooide Engeland terug op eigen helft, maar the Three Lions bleven gevaarlijk in de tegenstoot. Na een razendsnelle aanval over diverse schijven werd Ter Stegen opnieuw aan het werk gezet door Alli, maar de doelman van Barcelona had andermaal een antwoord paraat op een poging van de jongeling.

Ondertussen bleef Podolski nadrukkelijk zoeken naar een treffer en de linkspoot kreeg halverwege de tweede helft eindelijk het afscheidscadeau waar hij zijn zitten op had gezet. De aanvaller van Galatasaray, die aan het einde van dit seizoen aan de slag gaat bij het Japanse Vissel Kobe, ontving het leder op een meter of 25 van het doel en gaf Joe Hart voorts het nakijken met een verwoestende uithaal in de bovenhoek: 1-0. Podolski groeide door de jaren heen met 98 interlands uit tot de meest gebruikte speler onder bondscoach Joachim Löw en laatstgenoemde schonk zijn oogappeltje vijf minuten voor tijd een publiekswissel.