Bergkamp: ‘Wie garandeert dat een nieuwe coach wél voor succes zorgt?’

De kritiek op het functioneren van Arsène Wenger is heviger dan ooit, maar de manager van Arsenal weet zich in elk geval gesteund door clubicoon Dennis Bergkamp. De huidige assistent-trainer van Ajax, die in het verleden grote successen vierde met the Gunners, acht de kans reëel dat Wenger ook volgend seizoen de honneurs waarneemt in het Emirates Stadium.

"Hij heeft echt nog steeds die drive", beweert Bergkamp in gesprek met The Independent. "Als er een kans komt om bij te tekenen, gaat hij dat ook zeker doen. Wenger is nog steeds een heel goede trainer. En wie garandeert dat na zijn eventuele vertrek de nieuwe coach wél voor succes zorgt?", vraagt de voormalig topaanvaller zich hardop af.

Het contract van Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af en de toekomst van de Fransman is nog altijd in ongewis. Volgens Bergkamp doet Arsenal er goed aan de samenwerking met le Professeur te continueren. "We hoeven alleen maar even naar het vertrek van Alex Ferguson bij Manchester United te kijken en we weten wat er ook kan gebeuren", geeft hij als voorbeeld. United eindigde sinds het vertrek van Ferguson respectievelijk zevende, vierde en vijfde in de Premier League. "Een garantie voor succes is het in elk geval niet", besluit Bergkamp.