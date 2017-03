Utrecht zoekt naar alternatief: ‘De Amsterdam ArenA is onbespreekbaar’

Mocht FC Utrecht zich weten te plaatsen voor de voorronde van de Europa League, dan zal de club zijn eerste thuiswedstrijd in het Europese toernooi volgend seizoen moeten spelen op vreemde bodem. De eigen Galgenwaard is vanaf medio juli een kleine twee weken niet beschikbaar vanwege het EK voor vrouwen dat in Nederland gehouden wordt en dus zoeken de Domstedelingen naar een alternatief.

De Amsterdam ArenA, thuisbasis van aartsrivaal Ajax, is in elk geval geen optie, zo verzekert Teun den Hartog van de supportersvereniging van de club uit de Domstad. "De ArenA in Amsterdam is onbespreekbaar", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van de woordvoerder. Het GelreDome in Arnhem vindt Den Hartog een beter alternatief. "We hebben het er nog niet over gehad, maar het zou kunnen."

Het EK voor vrouwen vindt van 16 juli tot en met 6 augustus plaats. In Utrecht worden in de periode tussen 16 en 25 juli vier duels afgewerkt, welke de wedstrijden in tweede voorronde van de Europa League, gepland op 13 juli en 20 juli, overlappen. Utrecht staat momenteel op een vierde plaats in de Eredivisie.