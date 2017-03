'Met alle respect, wie is Allegri? Zijn speelstijl pas niet bij Arsenal’

Het contract van Arsène Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal en de toekomst van de Franse manager is nog altijd in ongewis. Ondertussen wordt er in de Engelse media volop gespeculeerd over de mogelijke opvolger van Wenger, met Massimiliano Allegri een van de gegadigden. Voormalig Arsenal-doelman Jens Lehmann heeft echter zijn twijfels over de coach van Juventus.

Allegri staat sinds de zomer van 2014 aan het roer bij Juventus en leidde de Oude Dame sindsdien al tweemaal naar de Italiaanse landstitel, terwijl ook de finale van de Champions League werd bereikt in het seizoen 2014/15. Ook dit jaar lonkt het kampioenschap voor Juventus in de Serie A, maar Lehmann is er niet van overtuigd dat Allegri Arsenal uit het sportieve slop zal kunnen trekken.

"Met alle respect, wie is Allegri?", vraagt Lehmann zich hardop af in The Sun. "Hij is actief in Italië. Zal iemand zoals hij Arsenal succes bezorgen? Als je naar de speelstijl van zijn ploeg kijkt, dan denk ik niet dat hij bij Arsenal zou passen. De mensen die om het vertrek van Wenger vragen, komen niet met een oplossing die succes garandeert", aldus de Duitser, die tussen 2003 en 2008 de clubkleuren van the Gunners verdedigde.