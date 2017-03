'Een speler als Chiellini zou hier in de jeugd zijn afgevallen’

Wesley Hoedt staat voor zijn debuut in het Nederlands elftal. De centrumverdediger is door bondscoach Danny Blind opgenomen in de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië. Hoedt heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn goede spel in het shirt van Lazio, de club die de 23-jarige stopper in de zomer van 2015 wegplukte bij AZ.

"In de Serie A ben ik absoluut een betere verdediger geworden in vergelijking met de tijd dat ik bij AZ in de Eredivisie speelde", geeft Hoedt aan in gesprek met het Algemeen Dablad. De krachtmeting met Italië van volgende week in de Amsterdam ArenA maakt dan ook wat extra's los bij de linkspoot. "Ik ken de Italiaanse spitsen, vorige week heb ik nog tegen Andrea Belotti van Torino gespeeld."

Hoedt staat momenteel met Lazio op een vierde plaats in de Italiaanse competitie. "Ik denk dat het beeld van mensen in Nederland over de Serie A vaak niet goed is. De ploegen in het linkerrijtje zijn stuk voor stuk goed", beweert de mandekker, dit dit seizoen in alle competities zeventien keer zijn opwachting maakte in het keurkorps van de Romeinen.

"En Juventus steekt daar nog bovenuit, hoe ze daar verdedigen is vaak indrukwekkend", vervolgt Hoedt. "Het is al vaker gezegd, een speler als Giorgio Chiellini zou in Nederland in jeugdopleidingen misschien zijn afgevallen. Italië is anders, daar wordt verdedigen niet als iets extra’s gezien maar als een pure kwaliteit. Ja, dat vind ik mooi."