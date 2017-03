Gelouterde Robben: ‘Ik zeg er helemaal niets over, ik weet hoe dat gaat’

Arjen Robben baarde afgelopen weekeinde opzien in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach. De Oranje-international werd in de slotfase van het duel gewisseld door trainer Carlo Ancelotti en ging met veel misbaar naar de kant. De beelden van een mokkende Robben gingen de hele wereld over.

"Nu kan ik er ook om lachen. En voor de duidelijkheid, ik was niet boos op de trainer. Het had met iets anders te maken", verzekert de 33-jarige buitenspeler in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je wil als team iets bereiken. In het veld lijk ik soms egoïstisch. Maar ik denk altijd aan de ploeg. Ik wil dit seizoen nog veel winnen. Of het typerend is over hoe fanatiek ik ben? Ik weet het niet, ik wil gewoon winnen."

Robben wenst verder niet in te gaan op de oorzaak van zijn tirade. "Ik zeg er helemaal niets over. Ik weet hoe dat gaat. Alles wordt vertaald. En ik ben het alweer vergeten en kan er net zo om lachen als mijn ploeggenoten", besluit hij, refererend naar de lachbui van teamgenoten Rafinha, Xabi Alonso, Franck Ribéry en Jérôme Boateng die volgde op zijn wissel.