‘Een gepaste reactie op Bazoer zou een schorsing van een jaar zijn geweest’

Riechedly Bazoer wenste zich deze week niet te melden bij Jong Oranje, dat zich momenteel voorbereidt op de vriendschappelijke wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Finland en Oostenrijk. De middenvelder gaf de voorkeur tijdens de interlandweek aan een verblijf bij zijn club VfL Wolfsubrg en meldde zich aldus af bij bondscoach Art Langeler. Columnist Henk Spaan stelt dat de Nederlandse voetbalbond hard moet optreden tegen het gedrag van Bazoer.

"Een gepaste, onmiddellijke reactie van de KNVB zou een schorsing voor vertegenwoordigende elftallen van een jaar zijn geweest", schrijft Spaan in Het Parool. "Hetzelfde had de bond deze zomer moeten doen met de afzeggingen voor het EK onder 19 onder Aron Winter. Ze kunnen wel keihard studeren op een Belgisch competitiesysteem, maar alles begint met volwassen gedrag van spelers en trainers."

"Denk je dat de Engelse, Duitse en Franse bond zoiets hadden geaccepteerd?", vraagt Spaan zich hardop af. "Wat ik leuk vind, is dat Frenkie de Jong bondscoach Langeler schijnt te hebben gebeld met de vraag waarom hij niet was geselecteerd. Een dag later mocht hij komen in plaats van Bazoer", aldus de opinieschrijver, die het gedrag van Bazoer hekelt. "Met spelers als Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Bart Ramselaar had een basisplaats niet voor de hand gelegen, maar dit gedrag op zijn leeftijd doet geen gezwinde loopbaan vermoeden."