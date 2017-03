UEFA spaart arbiter Barcelona-PSG: ‘Wij schorsen geen scheidsrechters’

Barcelona plaatste zich begin deze maand voor de achtste finales van de Champions League dankzij een miraculeuze ontsnapping tegen Paris-Saint Germain (6-1 zege). Scheidsrechter Deniz Aytekin werd na afloop van het duel in Camp Nou flink bekritiseerd, maar de Duitser weet zich gesteund door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

De kritiek op Aytekin was met name vanuit het Franse kamp niet mals. PSG-president Nasser Al-Khelaïfi haalde flink uit naar de leidsman, die onder meer een overduidelijke handsbal van Javier Mascherano in het strafschopgebied van Barcelona over het hoofd gezien zou hebben. De Franse topclub stuurde zelfs nog een brief naar de UEFA, waarin acht cruciale fouten van de scheidsrechter waren opgesomd.

Vooralsnog lijkt Aytekin echter nog altijd te mogen hopen op een vervolg in het lopende Champions League-seizoen. "We zullen hem niet schorsen, wij schorsen geen scheidsrechters", laat Ceferin woensdag gedecideerd weten op een congres in het Portugese Estoril. "Als iets niet goed verlopen is, dan bespreken we dat. Maar er is geen sprake van schorsen. Het is alsof je een speler zou schorsen die een strafschop heeft gemist. Hij belandt gewoon op de bank als hij veel strafschoppen niet benut."