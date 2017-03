Dost maakt het Blind makkelijk: ‘Ik heb vrede met elke beslissing’

Bondscoach Danny Blind gaf dinsdag op de persconferentie aan er al uit te zijn wie hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije zaterdag in de spits posteert. Het gaat tussen Vincent Janssen en Bas Dost. Of de keuzeheer nou voor hem kiest of niet, Dost zegt het allemaal prima te vinden.

Volgens critici zou het logisch zijn wanneer Blind kiest voor Dost, de topscorer in de Portugese competitie. Janssen is immers bankzitter bij Tottenham Hotspur en kwam daar dit seizoen amper aan de bak. "Ik heb geleerd om daar niet mee bezig te zijn”, laat Dost weten tegenover de NOS. “We zullen zien hoe het uitpakt. Ik heb vrede met elke beslissing.”

Ook Janssen lijkt zich niet druk te maken over de concurrentiestrijd met Dost.“Ik ben blij voor Bas", zei de spits van Tottenham woensdag tegenover Voetbal International. "Het is een topgozer en het is mooi voor hem dat het zo goed gaat.”

Dost was dit seizoen al 24 keer trefzeker in de Portugese competitie. Hij maakt een serieuze kans op de Europese Schoen, de prijs voor de topscorer van Europa. Vorige week was hij nog even lijstaanvoerder, maar inmiddels is hij ingehaald door Edinson Cavani (27 doelpunten ) en Lionel Messi (25 doelpunten ).