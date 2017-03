Cole treurt niet om misère bij Arsenal: ‘Als ik eerlijk ben, lach ik in mezelf’

De carrière van Ashley Cole begon bij Arsenal, waar hij vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal. Ondanks dat de verdediger tot 2006 het shirt van the Gunners droeg, koestert hij weinig warme gevoelens voor de club. De huidige misère bij de club doet Cole zelf een beetje plezier.

Cole vertrok in 2006 op een vervelende manier bij the Gunners, nadat hij een vertrek naar Chelsea had geforceerd. Sinds het vertrek van de verdediger won Arsenal alleen twee keer de FA Cup. “Als ik eerlijk ben, lach ik nog steeds in mezelf. Ik heb veel daar herinneringen en de manier waarop ik vertrokken ben, is misschien niet netjes. Maar zij hebben ook weinig respect laten zien”, zegt Cole tegenover ITV.

“Ik moet ook de schuld bij mezelf zoeken. Misschien heb ik dingen op de verkeerde manier aangepakt. Maar als ik erop terugkijk, kan ik heel veel partijen de schuld geven en het is al tien jaar geleden”, besluit de verdediger die tegenwoordig voor Los Angeles Galaxy speelde. Bij Chelsea won Cole onder meer de Premier League, de Champions League en de Europa League.