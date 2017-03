Heerenveen liet Larsson niet gaan: ‘Daar kan ik dan niet zoveel aan doen’

In de zomer van 2014 verruilde Sam Larsson IFK Göteborg voor sc Heerenveen. De aanvaller maakte in tweeënhalf jaar indruk in Friesland en werd al geregeld in verband gebracht met een transfer. Dat hij nog altijd in het Abe Lenstrastadion speelt, is volgens Larsson te wijten aan sc Heerenveen.

“De club wilde me niet laten gaan, dus daar moet ik genoegen mee nemen. Ze zeggen dat ze het team graag intact willen houden, zeker in de afgelopen transferwindow. De club hoopt dat we ons nog kunnen plaatsen voor Europees voetbal. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik wist dat ik moest blijven, dus dan focus ik me daarop”, zegt Larsson in gesprek met Fotbollskanalen. De Zweed ligt nog tot 2018 vast in Heerenveen.

“Het is een rare situatie dat de club me niet wilde laten gaan, maar ik heb zo’n situatie nu al een aantal keer meegemaakt. In een transferwindow heb je onzekere tijden, dat is een goede les voor de toekomst”, stelt de aanvaller. “We hebben een moeilijke periode gehad, mede door het wegvallen van onze aanvoerder (Stijn Schaars, red.). Door die periode hebben we wat vertrouwen verloren en we hebben ook een paar keer pech gehad.”