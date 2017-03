‘Hij zal Dortmund alleen voor een buitensporig bedrag verlaten’

Pierre-Emerick Aubameyang weet al geruime tijd de ogen van de complete Europese top op zich gericht en de international van Gabon is ook dit seizoen weer prima bezig. Real Madrid en Manchester City zouden slechts twee van de clubs zijn die geïnteresseerd zijn in de razendsnelle spits, maar Borussia Dortmund heeft een langer verblijf van Aubameyang nog niet uit het hoofd gezet.

“Tot nu toe heb ik geen informatie die suggereert dan Auba Dortmund zal gaan verlaten. Als dat moment wel aanbreekt, zullen we met elkaar rond de tafel gaan zitten en naar elkaar luisteren. We hebben veel respect voor Aubameyang, dat verdient hij ook”, doet Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke uit de doeken tegenover BILD.

“Maar ik denk dat er niet heel veel clubs een poging zullen wagen. Hoe dan ook zal hij Dortmund alleen voor een buitensporig bedrag verlaten als het wel van een transfer komt. Dat gezegd hebbende, hopen we dat hij blijft.” Die Borussen namen Aubameyang in 2013 voor dertien miljoen euro over van Saint-Étienne. De spits ligt nog tot 2020 vast in het Signal Iduna Park.