‘De harde kern van Ajax moet samen met Feyenoord de ArenA opeisen’

Al snel na het overlijden van Johan Cruijff werd er over gesproken om de Amsterdam ArenA naar de clubicoon te vernoemen en dinsdag werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam nog steeds wel iets ziet in het plan. Voor Erben Wennemars bestaat er geen twijfel over hoe Ajax Cruijff het beste kan eren.

“Het is alweer bijna een jaar geleden dat Johan Cruijff is overleden. De tijd vliegt. En wat hadden we er allemaal de mond vol van, het Johan Cruijff Stadion, in Amsterdam. De grootste en bekendste Nederlander over de hele wereld, zou zijn eigen naam krijgen op een stadion”, begint de oud-schaatser tegenover de NPO. “En nu, een jaar later, is er nog steeds niets gebeurd. Het maakt niet uit waar je komt in de wereld, als je de naam Johan Cruijff zegt, begint iedereen te lachen.”

“Daar moeten we trots op zijn. De harde kern van Ajax moet nu opstaan en het stadion opeisen, samen hand in hand met de hooligans van Feyenoord. Want Johan Cruijff is niet alleen van Ajax, maar ook een beetje van Feyenoord”, gaat Wennemars verder. “Dat zou toch fantastisch zijn. Dat wanneer er zo meteen de Klassieker is, dat dan het stadion onthuld wordt, het Johan Cruijff Stadion.”