‘Hij moet ooit Oranje halen, daarom was Bournemouth beter geweest’

Nathan Aké werkte een goede eerste seizoenshelft af bij AFC Bournemouth en dat bleef ook niet onopgemerkt bij Chelsea, de club die hem aan the Cherries verhuurde. The Blues haalden de Nederlander in de winter terug naar Londen en sindsdien moet Aké het doen met een plekje op de bank. Ron Kenter, zijn eerste trainer bij ADO Den Haag, denkt dat hij beter bij Bournemouth had kunnen blijven.

“Voor hem is het wel oké. Als een club je terugwil en je terugneemt, betekent het dat ze vertrouwen in je hebben. Ik denk echter wel dat het bij Bournemouth beter voor hem was, aangezien je op die leeftijd altijd moet spelen. Hij speelde goed, maakte doelpunten en had een goede trainer in Eddie Howe”, vertelt Kenter aan Goal.

“Bij Chelsea maakt hij wel onderdeel uit van de selectie, maar hij speelt lang niet alles. Ik begrijp waarom Chelsea dit heeft gedaan, maar talenten hebben de tijd nodig”, gaat hij verder. “Niet alleen in de beker, maar ook in de competitie. Hij moet op een gegeven moment het nationale elftal halen en daarom moet hij spelen.” Aké verscheen tot nu toe drie keer aan de aftrap bij Chelsea, terwijl hij in de eerste seizoenshelft twaalf keer in actie kwam voor Bournemouth.