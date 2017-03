‘Josep Guardiola vond PSV een goede plek voor mij om me te ontwikkelen’

Oleksandr Zinchenko werd afgelopen zomer door PSV op huurbasis overgenomen van Manchester City. De Oekraïense middenvelder staat te boek als enorm talent, maar heeft zich in Eindhoven niet ontpopt tot basisspeler. Zinchenko koos bewust voor een huurperiode in de Nederlandse Eredivisie.

“Om iedere dag een stap dichter bij mijn einddoel te komen moet ik een goede professional zijn, ook al op mijn leeftijd. Ik mag geen dag verliezen”, zegt Zinchenko in gesprek met ELFVoetbal. “Ik ben iemand die altijd het maximale nastreeft. Toen ik in de zomer bij Manchester City tekende heb ik een gesprek gehad met Josep Guardiola. Hij vond PSV een goede plek voor mij om me te ontwikkelen. Maar ik zit zelf achter het stuur.”

De middenvelder maakte overstap van het Russische FK Oefa naar Manchester City. Zinchenko was op een bijzondere manier in Rusland terecht gekomen. Mede door de situatie in Donetsk besloot hij te vertrekken bij Shakthar. “De beslissing om Shakhtar te verlaten hebben mijn ouders, zaakwaarnemers en ik gezamenlijk genomen. Er waren wel wat meningsverschillen, ook met het oog op wat er op dat moment in Donetsk gaande was”, stelt de middenvelder. Vier maanden trainde Zinchenko bij Rubin Kazan in afwachting van een contract, dat er uiteindelijk niet kwam. "Er was mij van alles toegezegd maar niets werd waargemaakt. Toen heb ik mijn koffers gepakt en ben ik vertrokken, naar Oefa."