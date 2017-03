‘Van de 60 goals die we incasseerden, waren 30 de schuld van Westermann’

Ajax trok Heiko Westermann afgelopen zomer aan voor de broodnodige ervaring achterin, maar de van Real Betis overgekomen stopper vervult tot nu toe vooral de rol van invaller. De Duitser speelde voor zijn periode in Spanje jarenlang voor Hamburger SV en heeft daar niet op iedereen een goede indruk achtergelaten.

“Ik geloof dat ik nog nooit een medespeler heb gehad die bij zoveel tegendoelpunten was betrokken”, blikt zijn voormalige ploeggenoot Paul Scharner tegenover bwin terug op hun gezamenlijke periode in Hamburg. “Van de zestig doelpunten die wij tegen kregen, waren er dertig zijn schuld. En er was nog een enorme lobby voor hem bij de club ook.”

“Er gaat nu een interessante video rond op het internet, ik geloof dat die Slapstick Westermann heet, of iets in die richting”, sluit de Oostenrijker af. Westermann staat nog tot medio 2018 onder contract in Amsterdam en keert binnenkort met Ajax terug in Duitsland. Zijn oude club Schalke 04 is de tegenstander in de kwartfinale van de Europa League.