Griezmann krijgt advies van ploeggenoot: ‘Real is nu niet beter dan Atlético’

Antoine Griezmann wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid. De Franse aanvaller sloot maandag niet uit dat hij in de toekomst voor Real Madrid zou willen spelen. Volgens ploeggenoot Gabi is een overstap naar de stadgenoot geen vooruitgang.

“Ik kan me niet voorstellen hoe het is als Antoine Griezmann bij een andere club speelt. Hij is jong en kan voor iedere club in de wereld spelen. Maar Real Madrid is nu niet beter dan Atlético, ik hoop dat deze trend zich in ons voordeel blijft doorzetten”, zegt de aanvoerder van Atlético in gesprek met AS.

Overigens gaf Griezmann aan ook eventueel voor Barcelona of Bayern München te willen spelen in de toekomst. De Fransman werd afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, maar dit lijkt er voorlopig toch nog niet van te komen. Griezmann zegt gelukkig te zijn bij Atlético.