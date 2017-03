‘Huntelaar mist contractverlenging en lijkt op weg naar Ajax’

Het lijkt erop dat Klaas-Jan Huntelaar aan het einde van het seizoen transfervrij zal vertrekken bij Schalke 04. De Nederlandse spits gaat niet meer het aantal wedstrijden halen waarmee zijn contract automatisch verlengd zou worden. Volgens BILD zijn die Königsblauen niet van plan om de verbintenis van Huntelaar alsnog te verlengen.

Als Huntelaar meer dan de helft van alle wedstrijden dit seizoen zou spelen, werd zijn contract in Gelsenkirchen automatisch verlengd. Invalbeurten korter dan 45 minuten tellen echter maar als een halve wedstrijd. Daardoor staat Huntelaar, die dit seizoen lang geblesseerd was, nu pas op twaalf wedstrijden volgens de Duitse boulevardkrant. Zelfs in het meest gunstige scenario, waarin Schalke 04 de finale van de Europa League haalt en Huntelaar alles speelt, komt de spits niet meer aan het benodigde aantal wedstrijden.

In dat geval zou Huntelaar op 26 van de 53 wedstrijden komen. Schalke 04 is niet van plan om het contract van Huntelaar alsnog te verlengen. De spits komt niet voor in de plannen van trainer Markus Weinzierl. Bovendien drukt het salaris van Huntelaar, zeven miljoen euro per jaar, zwaar op de salarishuishouding van Schalke 04. Om die reden laat de club Huntelaar komende zomer transfervrij vertrekken en volgens BILD wil hij graag terug naar Nederland. Ajax is al meerdere keren als mogelijke bestemming genoemd.