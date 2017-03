‘Ik denk dat Schweinsteiger Manchester United nog had kunnen helpen’

Bastian Schweinsteiger maakte dinsdag bekend Manchester United per direct in te ruilen voor Chicago Fire. De 121-voudig Duits internatonal sprak met bondscoach Joachim Löw over zijn stap naar de Verenigde Staten. Volgens Löw heeft Manchester United te snel afscheid genomen van de middenvelder.

“Hij vertelde me dat hij er alles aan gedaan heeft om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij Manchester United. Ik denk dat hij ze had kunnen helpen”, stelt de Duitse bondscoach op een persconferentie. “Ik heb enkele wedstrijden van Manchester United gezien waar ze zo’n centrale middenvelder goed konden gebruiken. Iemand die de boel aanstuurt op het middenveld.”

Schweinsteiger speelde dit seizoen bij Manchester United slechts 134 minuten, in vier wedstrijden. In de Premier League kwam de middenvelder geen enkele keer in actie. “Ik denk dat het goed voor Basti is om naar de Verenigde Staten te gaan, om nieuwe ervaringen op te doen. Hij kan daar zijn carrière afbouwen, dus het is een goede beslissing van hem.”