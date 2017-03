Barcelona biedt Isco riante aanmoedigingspremie aan

Arsène Wenger is mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig bij Arsenal, maar Paris Saint-Germain wordt niet zijn nieuwe club. De oefenmeester schaart het nieuws onder de noemer 'fake news'. (The People)

Het is echter onwaarschijnlijk dat Real Madrid het zover laat komen. Isco kostte veertig miljoen euro en men gaat zeker tot verkoop over, als hij daadwerkelijk geen nieuw contract wil tekenen. (AS)