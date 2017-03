‘Assistkoning’ van Engeland: ‘Een droom om voor een grote club te spelen'

Met zijn goede prestaties bij Swansea City heeft Gylfi Sigurdsson zich in de kijker gespeeld bij enkele grotere clubs. Onder meer Everton en West Ham United zouden de IJslandse middenvelder, al goed voor elf assists dit seizoen, komende zomer binnen willen halen. Volgens zijn trainer Paul Clement kan hij in de toekomst ook voor Chelsea of Real Madrid spelen.

“Dat was natuurlijk heel mooi om te horen. Misschien zei hij dat om me meer vertrouwen te geven. Het zou natuurlijk een droom zijn om voor zo’n grote te club te spelen. Ik hoop dat ik het in de toekomst goed blijf doen bij Swansea en IJsland en dat ik bij een grote club kan spelen”, zegt Sigurdsson in gesprek met Goal. Swansea City zou al een prijskaartje van zo’n veertig miljoen aan de IJslander gehangen hebben.

Met die club heeft Sigurdsson de degradatiezone inmiddels verlaten. Desondanks is Swansea nog allerminst veilig. “De resultaten in de laatste wedstrijden zijn minder dan we hadden gehoopt. We hebben nog een lange weg te gaan. Misschien zitten we in een lastige situatie, maar eigenlijk vind ik de druk die dat met zich meebrengt wel prettig. Ik probeer het beste ervan te maken en het team iedere week aan drie punten te helpen.”