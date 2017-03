‘Marco wil winnen en zoals het er nu naar uitziet kan dat niet bij PSG’

Marco Verratti wordt geregeld in verband gebracht met een zomers vertrek bij Paris Saint-Germain. De Italiaanse middenvelder heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ooit nog eens de Champions League wil winnen. Na het debacle van enkele weken geleden, begint Verratti het geloof te verliezen dat het ooit nog gaat gebeuren met les Parisiens.

Onder meer Juventus, Bayern München en Barcelona zouden komende zomer een poging willen wagen om Verratti los te weken bij PSG. “De situatie is heel gecompliceerd, want hij heeft een contract tot 2021. Marco wil winnen en zoals het er nu naar uitziet kan dat niet bij PSG. Hij is nu vijf jaar in Parijs en moet een keuze maken: veel verdienen zonder wat te winnen of een kampioen worden”, stelt zaakwaarnemer Donato Di Campli tegenover La Gazzetta dello Sport.

“Het gaat niet om het geld, iedereen die Verratti wil kopen, gaat veel betalen. Er is één ding zeker: als hij PSG verlaat, zal dat voor een absolute Europese topclub zijn. Er is interesse vanuit Italië, maar ik betwijfel of dat zijn einddoel is”, gaat de belangenbehartiger van Verratti verder. Voor de 6-1 nederlaag tegen Barcelona zou de middenvelder volgens L'Equipe het nachtleven ingedoken zijn. Verratti ontkent dat zelf en heeft juridische stappen ondernomen tegen de Franse krant. “Zijn kracht is om zich niks aan te trekken van dingen, na ze verwerkt te hebben.”

“De echte Verratti die we ons moeten herinneren, is 24 en drukt zich niet altijd goed uit”, gaat Di Campli verder. “Uiteindelijk was de 4-0 een nadeel voor PSG, omdat het de verborgen problemen aan het licht bracht. Daarmee wil ik niet zeggen dat Verratti daar geen onderdeel van is.”