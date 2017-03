‘Ik ga zeker nog een jaar door, maar ik weet nog niet of dat bij FC Utrecht is'

Na zeven maanden blessureleed heeft Edson Braafheid dinsdag zijn rentree gemaakt bij FC Utrecht in een vriendschappelijke wedstrijd tegen NAC. De tienvoudig international kampte lang met een achillespeesblessure, maar viel in het oefenduel (1-1) dertig minuten voor tijd in en is nog niet van plan om te stoppen met voetballen.

De 33-jarige verdediger werkte de afgelopen maanden hard aan zijn revalidatie. “Het is belangrijk, dat ik hier goed doorheen ben gekomen. De beginangst is nu over”, zegt Braafheid in gesprek met De Telegraaf over zijn rentree. “De wil was heel groot bij mij. Ik heb er alles aan gedaan.”

Braafheid is in het bezit met een aflopende verbintenis bij FC Utrecht, waar hij afgelopen zomer terugkeerde. “Ik ga absoluut nog een jaar door, maar ik weet nog niet of dat bij FC Utrecht is. Zolang ik nog maar een jaar kan voetballen, dan maakt me het niet zoveel uit waar dat is”, stelt de verdediger, die eerder uitkwam voor FC Twente, Bayern München, Celtic, Hoffenheim en Lazio. “Het elftal draait goed. Ik hoop daar in de rest van het seizoen een onderdeel van te kunnen zijn.”