Go Ahead Eagles stelt De Koning per direct op non-actief

Go Ahead Eagles heeft Hans de Koning op non-actief gesteld. Aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende tegenvallende resultaten, waardoor de club momenteel de laatste plaats op de ranglijst bezet. Woensdagochtend namen Go Ahead Eagles en De Koning in goed overleg afscheid van elkaar. Hierna zijn ook de selectie en de overige leden van de staf op de hoogte gesteld van de beslissing.

Voorlopig nemen assistent-trainers Harry Decheiver en Michel Boerebach de honneurs waar. "De resultaten van de afgelopen maanden gaven geen reden aan te nemen dat de neerwaartse spiraal omgebogen zou worden", zo verklaart technisch manager Dennis Bekking via de officiële kanalen. "Als club zijn we dan ook van mening dat dit besluit, hoe moeilijk ook, de kansen op directe of indirecte handhaving vergroot. Dit neemt niet weg dat we Hans de Koning dankbaar zijn voor wat hij voor de club heeft betekend.”

De Koning was sinds maart vorig jaar hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Onder zijn leiding werd promotie naar de Eredivisie afgedwongen. In de Eredivisie bivakkeert de club sinds het begin van het seizoen rond en onder de streep. Ook een kwaliteitsinjectie in de winterstop kon daar tot op heden niets aan veranderen. Uit de laatste vijf wedstrijden werd slechts één punt behaald.