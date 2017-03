‘Koeman heeft beet en gaat ‘kind van de club’ terughalen naar Everton’

Het begint er steeds sterker op te lijken dat Wayne Rooney komende zomer na dertien seizoenen Manchester United gaat verlaten. Volgens the Independent heeft Ronald Koeman beet en gaat de Engelsman terugkeren naar Everton. Voor een rentree bij the Toffees moet Rooney wel het nodige salaris inleveren.

Everton zou Rooney een salaris van zo’n 174.000 euro per week bieden. Dat zou de helft zijn van wat hij momenteel bij Manchester United verdient, maar Rooney zou wel een loonsverlaging overhebben voor een terugkeer bij de club waar hij doorbrak. Tussen 1996 en 2004 speelde hij bij Everton, waarvan de laatste twee jaar in het eerste elftal.

Volgens de Daily Mirror is Manchester United bereid om af te zien van een transfersom. De krant stelt dat Romelu Lukaku mogelijk betrokken kan worden in de deal. Of de Belg hier zelf aan mee wil werken, is vooralsnog onbekend. Lukaku zou zijn zinnen gezet hebben op een terugkeer naar Chelsea.