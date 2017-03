Liverpool krijgt advies: ‘Verkoop Philippe Coutinho tegen de juiste prijs’

Stan Collymore adviseert Liverpool om Philippe Coutinho komende zomer van de hand te doen. De spelmaker uit Brazilië ondertekende recent weliswaar een nieuw contract met the Reds, maar sinds zijn terugkeer na een enkelblessure is hij geen schim meer van de voetballer die hij was. Collymore twijfelt zelfs over zijn meerwaarde.

"Coutinho haalt zes wedstrijden per seizoen een grandioos niveau. Dat zijn de momenten dat we zeggen dat hij een genie is en we lovend zijn over zijn doelpunten en creativiteit", zo stelt Collymore, die vroeger de clubkleuren van Liverpool verdedigde. "Ik weet dat hij geblesseerd is geweest, maar ik betwijfel ten zeerste of Liverpool erop kan vertrouwen dat Coutinho elke week tot grootse prestaties in staat zal zijn."

Collymore wijst op de opmars van Adam Lallana en Sadio Mané onder Jürgen Klopp. "Mijn gevoel zegt dat als een topclub in Spanje bij Liverpool aanklopt... Ook al heeft hij een nieuw contract getekend. Ik zeg: verkoop Coutinho tegen de juiste prijs. Dat zorgt ervoor dat Liverpool fysiek meer aanwezig zal zijn. Ik weet het, het is een controversieel advies, maar Phil presteert niet constant."

Coutinho, 24 jaar, was goed voor vijf doelpunten in de eerste elf Premier League-duels van het seizoen. Na zijn rentree, in januari, kwam hij in negen competitieduels nog maar één keer tot scoren.